Orà (en àrab: Wahran) és una ciutat del nord-oest d’Algèria, situada a la costa del mar Mediterrani. Durant el període colonial francès, Orà va ser la capital del departament de l’Orà. És un important port i centre comercial, i té una universitat. El barri antic de la ciutat té una alcassaba i una mesquita del segle XVIII. La població de la ciutat és de 674.273 persones (2009), i la urbana d’1 milió

Orà és la ciutat algeriana més propera a la península Ibèrica. Hi ha trajectes tòpics fins Almeria o Alacant tant per mar com per aire. La ruta de ferri d’Orà a Alacant connecta Algèria amb Espanya. De moment hi ha només una companyia de ferri que fa aquest servei, Algerie Ferries. La travessia és d’un cop per setmana amb una durada de 13 hores

La durada i la freqüència de la travessia d’Orà a Alacant poden variar d’una temporada a una altra, així que s’aconsella fer una verificació en el cercador de tarifes per obtenir la informació més actualitzada. A Orà s’hi pot arribar per ferri des dels ports de Marsella, Sète, Alacant i Almeria

Orà és la segona ciutat més gran d’Algèria. La ciutat és a uns 430 quilòmetres d’Alger i és un important port, centre de comerç, industrial i educatiu de l’oest d’Algèria.

La ciutat té un passat acolorit, sent fundada el 903 pels comerciants moros d’Andalusia i després a diversos punts de la seva història ha estat sota la influència dels espanyols, els turcs i, més recentment, la influència francesa des de 1831.

Orà té molts hotels de totes les categories així com molts restaurants que ofereixen especialitats d’Algèria i altres aliments. A dins, o a prop, els visitants de la ciutat troben un nombre de sales de cinema, centres d’art, el teatre regional, un teatre a l’aire lliure, el Museu, el centre històric de la ciutat d’Orà, el barri de Sidi El Houari , els jardins municipals, Médina Djedida amb els seus productes artesanals, la catedral, Djebel Murdjadjo i balnearis propers

Avui dia, Orà és un gran centre portuari i comercial. Compta amb tres universitats i amb l’aeroport d’Es Senia. La ciutat vella de Orà té una casbah i una mesquita del segle XVIII.

Orà s’ha convertit en un gran centre de transaccions comercials per a un ampli territori, que inclou Arzew, les zones de port de petroli / gas així com Sonatrach, la companyia més gran del país de petroli i gas.

Sonatrach va construir el 2010 un nou palau de congressos a Orà. La 16ª Conferència i Exhibició Internacional de gas natural liquat va tenir lloc a la ciutat d’Orà, que va atraure uns 3.000 visitants i altres grans companyies de tot el món. Per acomodar a tots els visitants, es van construir nous hotels i també es van disposar diversos hotels flotants.

