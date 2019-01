Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de febrer de 2019

Estic orgullós de les feinetes que vaig fer abans d’aconseguir la llicenciatura. Es poden enumerar com segueix: redactor de mots encreuats per a un diari comarcal (8 anys), cambrer de pub (18 mesos), ajudant de laboratori (6 mesos), peó d’hipermercat (2 mesos), peó de fàbrica (2 mesos), ajudant de filatèlia (2 mesos)

Pot semblar una mica ridícul, però aquestes diferenciades feinetes curteixen de cara el que et trobaràs més endavant. Fins aconseguir el doctorat, vaig treballar com a professor titular d’un col·legi (1 any), després com a secretari d’una institució acadèmica privada (6 anys), ajudant universitari de laboratori (9 anys), ajudant de laboratori en una universitat francesa (4 mesos), ajudant de laboratori en una empresa neerlandesa (4 mesos), feines de representació universitària i industrial (bona part de tot Espanya, França, Japó, Estats Units, Alemanya)

La meva vida professional ha estat centrada des de 1986 en una important empresa que m’ha aportat nombrosos coneixements no només sobre química industrial. No renuncio tampoc als coneixementts que m’ha aportat el món agrari des de la meva infantesa

Això ho dic perquè ningú digui que no s’ha d’omplir el sac: “no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat”

La nostra societat, a part de ser lliure, dóna entrada a tothom, inclusivament als estrangers. Recordo la conversa entre dos amics meus, un algerià i un senegalès. Van concloure que el noste país Espanya pot donar molt de si als immigrats. L’algerià va començar a lluitar per aconseguir un dels primers exàmens sobre societat espanyola. Va aconseguir el diploma

Ho dic amb satisfacció perquè la majoria dels immigrats del nostre país valoren la nostra forma de vida. No poden veure els paveros que hi ha a casa nostra, però asseguren que malgrat tot el nostre és un país que dóna moltes oportunitats sense diferenciar pel lloc d’origen