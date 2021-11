Emma Santanach, 5 de novembre de 2021

El meu nom és Emma i em poso en contacte amb vosaltres des d’Open Cultural Center. Treballem a Barcelona i Grècia amb persones migrants i refugiades. Us envio aquest correu per explicar-vos millor un projecte en el qual participem, ITFLOWS, i pel qual estem buscant persones a qui entrevistar. Us demanem que ens ajudeu a buscar aquestes persones. Us detallo a continuació el projecte i els perfils que necessitem:

Projecte ITFLOWS

ITFLOWS és un projecte que té l’objectiu de reduir la tensió entre les persones migrants i refugiades i els ciutadans de la UE, així com també millorar les polítiques migratòries a Espanya, Grècia i Itàlia. Actualment, estem col·laborant en la fase de recol·lecció d’informació, realitzant un gran nombre d’entrevistes que ens permetin obtenir el màxim d’informació qualitativa sobre els fluxos migratoris actuals. Al final, totes les dades obtingudes durant aquest procés s’analitzaran i s’elaborarà un informe per a la Comissió Europea, així com una eina digital oberta sobre migració.

El projecte està liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona y la Comissió Europea. Creu Roja, Oxfam i nosaltres, Open Cultural Center, ens encarreguem de les entrevistes. Aquest és l’enllaç de la pàgina web del projecte.

Les entrevistes

Els perfils que busquen són els següents:

1 dona del Marroc

1 dona de Mali

1 dona de Guinea

1 dona de Senegal

Aquestes persones haurien d’haver arribat a Espanya després del març de 2020, i no és important si es tracta de sol·licitants d’asil, si tenen la documentació regularitzada o no, etc.

Les entrevistes han de ser cara a cara (no online) i són totalment anònimes. Disposem d’un espai segur per dur-les a terme, tot i que si els participants prefereixen un altre lloc on es sentin còmodes, també seria possible. Per últim, cada participant rebrà una compensació de 20€.

Això seria el més important, si teniu qualsevol dubte o pregunta, no dubteu en contestar aquest correu o bé trucar-me al 663 64 82 54. Poso en còpia a la meva companya Irene, que és qui coordina el projecte a Open Cultural Center.

Quedem a l’espera de la vostra resposta.

Moltes gràcies,

—

Emma Santanach

Communications & Fundraising

Visit our center

Carrer del Rec, 27

08003, Barcelona