17 d'abril de 2018

El jutge allibera el vaixell Open Arms fins ara anc a la cosa italiana per indicacions de la fiscalia, Aquest episodi no m’alegra ni em fa goig perquè posa de manifest una manca de legislació adequada en les aigües mediterrànies entre Itàlia i Líbia. Com s’ha dit alguna vegada hi fa falta un xèrif

Hi ha un espai mort de competències entre ambdues ribes de la Mediterrània. Proactiva Open Arms s’infiltra en aigües de ningú amb la finalitat de salvar migrants en direcció cap a Itàlia. Les tres parts, l’una per l’altra, no acaben de moure fitxa pel buit legal existent

Jo més m’estimaria que hi hagués una forta disminució de persones africanes que vulguin embarcar de la manera que sigui. L’efecte de la marina militar europea posa de relleu la desgràcia que viu Líbia

Des d’un punt de vista militar, la UE està castigant Líbia a costa d’unes persones desesperades a qui han fet perdre el seny. Proactiva dóna esperança a aquestes persones africanes tan fràgils de qui s’aprofiten els negrers d’avui dia

El punt feble on s’ajunten diversos eixos de coordenades és a Líbia, en una forma desesperada davant la seva guerra civil que va iniciar Muammar al-Gaddafi (1942-2011) davant les protestes populars que ell va menystenir des del primer moment

Ara, Líbia li ha tocat la grossa arran de la indústria de la migració que ha anat creixent, Ningú podrà explicar fins a hores d’ara per què forces occidentals ataquessin Líbia fins la mor de Muammar al-Gaddafi

Per molt que es digui de l’actual conflicte, ningú vol donar esperança de vida als que emprenen un camí asseguts en alguna cosa que suri, tot està calculat, només falta que algú trobi una solució al problema si els que manen ho considerin un problema

És la guerra del tap, és la llei de l’absurd…!