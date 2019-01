Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de gener de 2019

Itàlia bloqueja l’Open Arms (18 de març de 2018) Itàlia confisca l’Open Arms (19 de març de 2018) Els voluntaris deixen l’Open Arms (20 de març de 2018) Oscar Camps: “Ho tenim tot gravat, no podran acusar-nos d’afavorir la immigració clandestina” (20 de març de 2018) . Open Arms denuncia que Itàlia ha canviat les regles del joc (22 de març de 2018)

La patrullera 648 que va amenaçar Open Arms, un regal d’Itàlia a Líbia (25 de març de 2018). Un jutge italià allibera l’Open Arms (17 d’abril de 2018). Open Arms alertarà els joves de Ghana del process d’emigrar (18 d’abril de 2018). Victòria judicial d’Open Arms a Itàlia (17 de maig de 2018)

Barcelona, port segur per a l’Open Arms (1 de juliol de 2018). El govern absolutament preparat per acollir els immigrants de l’Open Arms (2 de juliol de 2018). La majoria d’immigrants de l’Open Arms aniran a Esplugues (4 de juliol de 2018)

L’arribada agredolça de l’Open Arms (5 de juliol de 2018). Open Arms acusa Líbia de deixar morir una dona i un nen (18 de juliol de 2018). Open Arms denunciarà als guardacostes libis per abandonament (19 de juliol de 2018)

L’Open Arms denuncia Líbia per no socórrer i deixar morir nàufrags (22 de juliol de 2018). Open Arms espera port per desembarcar 87 migrants (4 d’agost de 2018). L’Open Arms abandona Andalusia amb retrets a l’Estat per tenir-lo aturat (26 d’octubre de 2018)

Un coronel libi justifica les amenaces a l’Open Arms (16 de novembre de 2018). Open Arms torna al Mediterrani central (21 de novembre de 2018). La fiscalia italiana acusa Open Arms de violència (13 de desembre de 2018)

Rebel·lió d’alcaldes contra la xenofòbia de Salvini (4 de gener de 2018). Tensió en el govern Italia pel repte de Di Maio per acollir migrants (5 de gener de 2019)