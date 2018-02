Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de febrer de 2018

La qualitat de negre no és fàcil d’explicar. El món afro està constituït per les diferents àrees geogràfiques: els negroafricans, els afroamericans, pels negres del Brasil, de les Antilles i de tot Hispanoamèrica. Hi ha informacions de negres a Turquia, antigament esclaus

Pel que jo he conegut, el món afro no existeix a nivell social. Els negres que viuen en les diferents parts del món no tenen la mateixa idiosincràsia

No crec que sigui massa correcte dir que Barack Obama sigui un afroamericà perquè és negroafricà nascut, criat i educat als Estats Units d’Amèrica

L’única cosa clara que tenen en comú els negres és el color de la seva pell i la seva procedència africana

He conegut noies de les Antilles i de centreamèrica que són de pell negra, però que ningú diria que no es comporten com les persones blanques. No vodria dur ningú a l’engany perquè les diferències entre persones negres són brutals de la mateixa manera que ho fan les persones blanques

Tinc un bon record de les persones negres que tenen com a origen comú Hispanoamèrica. No cal canviar d’emissora per entendre-ho. Un cas que em va cridar molt l’atènció va ser un noi afroamericà que ens feia de guia a l’Astrodome de Houston

Era tal el seu saber fer que em va fer creure que els problemes racials havien desaparegut a Amèrica (1989). Tanmateix, els afroamericans que fa poc sortien a TV, perseguits per la policia, no eren de la mateixa classe

La meva conclusió és que la negritud no projecta cap imatge diferent a la poden projectar els blancs a tot arreu. Considero que el que més ressalta dels negres és el color de la seva pell perquè es pot dir que arreu del món els blancs també tenen les seves diferències

Hi ha negroafricans i blancs que tenen la virtut de crear conflictes. Un aspecte principal de comunitats de persones és quin índex de desenvolupament humà tenen. Surten d’aquí moltes explicacions