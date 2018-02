Omar al-Baixir (1944)

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de febrer de 2018

Omar al-Baixir és un militar que governa el Sudan. Va accedir-hi arran d’un cop d’Estat (1989). És un home que s’ha fet famós arreu del món per les seves maneres de manar

Omar al-Baixir va perdre de Segona Guerra Civil Sudanesa contra Salva Kiïr, actual president del Sudan del Sud, país esdevingut un estat independent (2011). Mentre que aquesta era guerra viva, va esclatar un altre conflicte, el del Darfur (2003). Darfur comprèn els tres estats occidentals del Sudan

Les males llengües diuen que no va ser qui va provocar aquesta per al control del Darfur sinó que fou provocada per un atemptat a Khartum, incubat al mateix Darfur

Aquesta guerra ha causat més d’un disgust perquè el Tribunal Penal Internacional (TPI) va donar ordre de recerca i captura per les acusacions de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra (2008). El fiscal fou Luis Moreno Ocampo. La decisió d’aquest tribunal fou rebutjada per la Unió Africana, la Lliga Àrab, el Moviment de no-alineats, i els governs de Rússia i la Xina. Luis Moreno Ocampo no va poder disposar de prou proves de genocidi

La guerra del Darfur no s’ha acabat. Diuen que les desevinences foren causades per les tensions entre negroafricans i àrabs del país, tots musulmans

Un senegalès afirma que el TPI està mal muntat perquè el desenvolupament del poder és diferent a Àfrica o a Europa, donat que un dirigent africà utilitza d’altres eines, vol tenir les mans lliures

La guerra continua tant al Darfur com al Sudan del Sud, aquesta vegada en forma de guerra civil entre dinques i nuers

Són els recursos naturals que provoquen tensions entre les persones que estan més a prop del poder, cas del Sudan del Sud. La recopilació de les víctimes de la guerra del Darfur varien segons siguin les fonts, que poden arribar a ser del voltant del 6%