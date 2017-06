Oli en un llum

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de maig 2017

Fa temps que vam estar associats a una federació africana. Hi vam ser fins un final que ni recordo

Vaig tenir un disgust força important, però alliçonador. Va ser una punta d’un iceberg que he anat aclarint de mica en mica

En una reunió, els capdavanters van explicar que els blancs havien de quedar en un segon nivell

La idea era que els blancs havien de ser els guies dels africans, que els negres gestionarien la collita. Aleshores els capdavanters es van justificar, però sense baixar de la somera. És una estratègia d’autodefensa

Això és massa, suavitzem-ho…!

L’altre dia vaig conèixer un jove estrenat en l’edat adulta. Un noi d’ascendència africana amb una mentalitat totalment deformada. Si això és guerra que no vingui pau

Estic neguitós per saber si les autoritats immigratòries segueixen aquesta població jove d’ascendència africana. Nosaltres no en sabem més perquè tot plegat són fets consumats

Esperem que la sang no arribi al riu, però fets són fets, no només paraules. Nosaltres estimem un país on tothom es pugui desenvolupar d’una forma harmònica. Sense distincions de cap classe.