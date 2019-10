Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de setembre de 2019

El riu Okavango és un llarg riu africà, que neix a l’altiplà de Bié, a Angola, en una zona bastant plujosa, i que després d’un recorregut d’uns 1.600 km penetra en una conca endorreica, ja a Botsuana, on ha format una extensa regió al·luvial impròpiament anomenada i coneguda arreu del món com el delta de l’Okavango. Com desemboca en una zona amb un clima molt àrid, es tracta d’un riu al·lòcton, com és el cas del riu Nil, a Egipte, o el riu Níger a Mali. La seva conca drena una superfície de 721.277 km².

L’estació de les pluges al delta coincideix amb la d’Angola, que té lloc entre octubre i abril i produeix la crescuda del riu Okavango, que comença a notar-se al desembre i triga nou mesos a completar-se a causa de l’escàs pendent del riu, uns 60 ma 450 km. Les pluges són més abundants al nord i menors en el sud, on el riu s’interna en el desert de Kalahari.

A la ciutat de Maun, la porta sud del delta de l’Okavango, el contrast entre el dia i la nit és molt gran a l’hivern, amb una mitjana de les mínimes de 6 °C i una mitjana de les màximes de 23 ° C. No són rares les gelades durant les onades de fred. A l’estiu, la calor és molt forta però a la nit segueix refrescant, amb una mitjana de les mínimes de 19 °C al novembre i desembre i una mitjana de les màximes de 35 ° C a l’octubre, abans de les pluges. La humitat es manté entre el 55 i el 70 per cent.

Les pluges són nul·les al juliol, agost i setembre i pràcticament nul·les al maig i juny, amb 5 i 3 mm de mitjana. A l’octubre, la mitjana és de 23 mm; al novembre, de 56 mm; al desembre, de 86 mm; al gener, el mes més humit, de 107 mm; al febrer, de 71 mm; al març, de 71 mm, ia l’abril, de 18 mm; després s’acaben, però les aigües segueixen pujant moltes vegades fins a juliol.

Font: wikipedia