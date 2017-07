Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de juliol de 2017

Els nostres informadors al Camerun ens avancen que l’extrema pobresa és en declivi, en un clar retrocés

Hem detectat en determinats sectors socials, com ara universitats, que són del tot refractaris a les oenagés. Ho hem copsat a Kenya, Ghana, Camerun

Una possible explicació és que els països se senten prou madurs com per saber solucionar els seus propis problemes

Segons sabem, les Nacions Unides tenen possibles destinacions per a cada oenagé en qüestió. Tenim entès que es pot triar per països

Fem una crida a totes les oenagés de Barcelona que operen en països africans per poder acabar-ne un cens perquè pot afavorir el finançament de les seves operacions

Som conscients que cal optimitzar recursos. Una forma de fer-ho és que les oenagés cooperin entre si

Això es pot fer servir sobretot en les petites oenagés amb recursos sovint migrats

Tenim solucions sense cap mena de dispendi (info@sdrca.es)