Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de febrer de 2018

La Creu Roja és molt probablement una de les primeres oenagés contemporànies. Avui dia aquesta entitat ens abraça a tots d’alguna manera. La Creu Roja té un abast internacional. La Creu Roja és una Oeganització No-Governamental (ONG) que no té com totes afany de lucre

El terme oenagé està experimentant un cert declivi tot i que moltes es dediquen a finalitats humanitàries. Per posar un exemple (d’organitzacions sense afany de lucre n’hi ha més de les que ens pensem): la PIMEC (micro, petita i mijana empresa) és una organització no-governamental sense afany de lucre

Hi ha diferents categories d’oenagés entre les que destquen les OngDesenvolupament. La SDRCA ho és des de 30 d’octubre de 2015. Barcelona disposa de la FCONGD o federació catalana d’ONGD que, si no recordo malament, té el suport de l’Ajuntament

Les ONGD remenen elevades quatitats de diners fins al punt que tenen personal contractat tal com si fossin una empresa social. Avui dia han sortit ONGs com si fossin bolets en temporada alta

Les persones que aspiren constituir una ONG ho fan no només de forma desinteressades sinó que hi aboquen molts somnis i il·lusions. Les entitats poden accedir a ser declarades d’Utilitat Pública com ara la SDRCA, característica que afavoreix les donacions desinteressades de persones físiques i jurídiques perquè tenen una important desgravació tributària que els redueix la despesa

El món de les ONG és realment tot un món en què no poques persones tenen la intenció de controlar d’alguna manera en benefici propi. La mare dels ous rau en el finançament de les ONG per la qual cosa han de tenir personal especialitzat per conformar campanyes per al seu sosteniment econòmic