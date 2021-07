Obrim places per a un nou programa de suport per a persones cuidadores

Fundació Pasqual Maragall, 13 de juliol de 2021

Tens cura d’una persona amb Alzheimer? T’agradaria disposar de més eines i recursos per afrontar les cures amb millor qualitat de vida?

A la Fundació hem posat en marxa un nou programa en línia gratuït de formació i suport emocional “Aprèn a tenir cura i a cuidar-te”. Es tracta d’un espai per a les persones cuidadores no professionals de familiars amb Alzheimer, en què s’abordaran tota classe de temes relacionats amb la malaltia, des de les claus per entendre-la i recursos d’ajuda, fins a com relacionar-se amb la persona amb Alzheimer i afrontar el dol i les pèrdues. Si t’interessa, les places ja estan obertes i pots apuntar-te.

En què consisteix?

El programa online constarà de 8 sessions setmanals, d’una hora de durada, conduïdes per terapeutes de la Fundació Pasqual Maragall.

Es posaran en marxa 10 grups aquest any, amb un màxim de 10 persones cada un. La previsió és que el programa s’iniciï l’última setmana de setembre.

Com inscriure’s?

Reserva la teva plaça ara totalment gratis deixant les teves dades en el següent formulari: