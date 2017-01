Obre un restaurant nudista a Tenerife

21 gen 2017 per SDRCA

ALBERT MOLINS – Barcelona – LA VANGUARDIA – 21/01/2017

A Innato tampoc no es podran fer servir els mòbils

Un cambrer del restaurant The Bunyadi de Londres

Els amants de les emocions gastronòmiques fortes tenen, des d’ahir, un nou restaurant on poden anar a satisfer la gana. Això sí, val més que no siguin pudorosos, perquè es tracta del primer restaurant nudista d’ Espanya. Es diu Innato Tenerife, és a San Isidro, al sud de l’illa, i el propietari és l’empresari italià Tony de Leonardis.

Ja no cal anar a Londres, on el restaurant també nudista The Bunyadi va obrir aquest estiu, amb una llista d’espera de més de 37.000 per a les entrades, setmanes abans de la inauguració.

Potser per l’èxit del local londinenc, De Leonardis volia que el seu restaurant es digués igual, però al final un problema amb el copyright va fer que l’hoteler italià desistís. A Innato els comensals no només s’hauran de desposseir de la roba, sinó que també hauran de deixar els telèfons mòbils i altres aparells tecnològics al guarda-roba per poder gaudir d’un sopar en “un ambient d’allò més orgànic”, segons es pot llegir al web de l’establiment. Bambú, fusta i la llum tènue de les espelmes seran els elements distintius de la decoració del local.

La cuina, que se suposa que és el més important en un restaurant, també confeccionarà els menús a base de peix, carn i verdures i hortalisses orgànics, cuits amb foc de llenya, i ma­ridats amb els millors vins

biodinàmics –la màxima expressió dels anomenats vins naturals– de Tenerife. Tot, segons es llegeix al web d’ Innato, per oferir “bufet afrodisíac pre­sentat a sobre de taules humanes espectaculars”.

Els vegetarians també tindran els seus plats, com, per exemple, el que el xef italià Olindo Donadio ha anomenat l’ Ou, que consisteix en un ou escaldat, puré de pa­tates, tòfona i una crema de parmesà.

Fa uns quants anys Innato –que feia un any que estava

tancat– era un restaurant es­pecialitzat en carn d’estruç, i, de fet, a la finca annexa encara queden uns 40 exemplars d’aquest ocell.