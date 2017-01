Obra Social la Caixa va destinar 2,2 milions a entitats valencianes en 2016

19 gen 2017 per SDRCA

Levante-Emv | València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 19.01.2017

València Ayuda: Més de 31.400 persones en situació vulnerable es van beneficiar de les ajudes de la fundació bancària

L’Obra Social la Caixa va destinar en 2016 ajudes per valor de 2.177.900 euros a 94 projectes socials proposats per entitats de la Comunitat Valenciana a través dels quals més de 31.400 persones en situació vulnerable han tingut oportunitats de millora i superació de dificultats.

Per províncies, a Castelló es van destinar 304.290 euros per a 14 projectes socials dels quals es van beneficiar més de 3.300 persones. La quantitat destinada a la província d’Alacant va ser de 797.920 euros per a 35 projectes socials amb més de 12.100 persones afavorides. I en la província de València es van concedir ajudes per valor d’1.075.690 euros a 45 projectes amb els quals van ser ateses 16.000 persones. Amb esta inversió, l’Obra Social la Caixa renova el seu compromís social i retorna a la societat una part important dels beneficis que genera l’activitat financera.

El president de la Fundación Bancaria «la Caixa», Isidro Fainé, va expressar el compromís de l’entitat amb «les noves accions de transformació social que milloren la qualitat de vida de les persones en situació vulnerable, principalment facilitant-los un procés d’apoderament perquè puguen tindre inclusió social digna i plena».

Les convocatòries de l’Obra Social la Caixa concedixen suport a projectes que responguen les necessitats dels reptes de la societat, donant prioritat als quals estimulen la participació activa de les persones destinatàries amb una atenció integral; posen en pràctica metodologies per a apoderament personal; reforcen la implicació de la comunitat i es complementen amb els recursos públics i privats a través de fórmules col·laboratives.

Les convocatòries 2017 ja han obert els seus terminis de presentació de sol·licituds. Les entitats interessades poden consultar les bases de cada convocatòria i tramitar l’acreditació necessària a través de la pàgina web www.lacaixa.es/obrasocial.

Compromís

El Pla Estratègic de la Fundación Bancaria «la Caixa» 2016-2019 contempla una inversió de més de 2.000 milions d’euros en obra social al llarg d’este període. En 2016, l’entitat va impulsar més de 46.000 iniciatives socials, de les quals es van beneficiar més de 10 milions de persones.