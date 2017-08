Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’agost de 2017

Jo visito sovint llocs d’atenció al públic, sempre ho he fet. Hi ha vegades que diria a qui em despatxa que ja m’hi posaré jo mateix a fer-ho. És una sensació d’impotència que no puc suportar

Aquesta mena de coses passen en els llocs més impensats com ara en una oficina bancària o en un despatx de l’administració pública, per posar dos exemples

Considero que no és cosa de la persona que m’atén sinó una poc acurada gestió per part de la direcció. Al final sempre triomfa la bona voluntat de la persona que tens davant

Recordo ara els exhaustius controls que vaig experimentar a l’aeroport de Nsimalen de tornada a Barcelona. La policia era sistemàtica, anava filtrant paulatinament, mai ni una sola mala cara sinó eficàcia i eficiència

Allà no es colava res que fos inadequat per emprendre el vol amb absolutes garanties. Abans un company de viatge em va despertar, com a conseqüència de l’esgotament d’una estada intensa, quan era l’hora d’anar-nos-en

El detall em va agradar sobretot per la simpatia. Si aneu al Camerun, arreu us ajudaran. Encara que els oficials de banca són molt seriosos, complauen al visitant

¿Creieu que fa falta que anem a explicar gran cosa a l’Àfrica ? Com a tot arreu hi ha persones de tot, però sempre es noten els pitjors: gàngsters, aprofitats, lladres, mentiders…

La gran majoria no és així. Tal com passa a casa nostra hi ha individu que, quan surt de casa, es transforma, com el Dr. Jekyll, que no és precisament africà

Hi ha persones de casa nostra que van a l’Àfrica a senzillament a explotar, demanen sous mínims, exigeixen prebendes dels governs, amb l’única ambició de lucrar-se a costa dels altres

Donem pas als bons empresaris…!