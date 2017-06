Nsimalen, punt de trobada

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juny de 2017

Els camerunesos reivindiquen l’aparició de la Mare de Déu a Nsimalen, lloc on també hi ha l’aeroport internacional de Yaünde, capital del país

Per situar-nos una mica, Yaünde és més o menys al centre del país. Duala, la capital econòmica, és a 237 km de Yaünde

Mentre que Yaünde no té mar, Duala posa en remull els peus a l’Atlàntic a l’altura del golf de Guinea

L’aeroport de Nsimalen, que és relativament petit, està en condicions òptimes per al trànsit internacional. Obren i tanquen l’aeroport segons les necessitats aeroportuàries amb un dispositiu de seguretat molt intensiu

Les persones que s’ocupen de l’aeroport és molt oberta a l’estranger

Des de Barcelona hi ha almenys tres possibles rutes, però sempre fent escala en algun lloc o altre. Hi ha dues possibles escales europees: París o Brussel·les per pujar a l’avió que duu directament a Yaünde

Una altra possible escala, la més recta, és Casablanca per empalmar amb un altre avió que condueix al Camerun. L’opció de Casablanca pot resultar una mica enganyosa per la mala combina de temps d’espera

El millor vol és el de Barcelona / París / Yaünde tot i que sap una mica de greu travessar primer França de sud a nord i, al cap d’un moment, travessar-la de nord a sud

Quan sigueu a l’avió volant cap el Camerun, veureu que ja sereu pràcticament a la vostra destinació. Nsimalen fan un control exhaustiu de maletes per tal de determinar si sou amos de les que porteu