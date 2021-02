Noves perspectives sobre la memòria colonial

Posted by

CCCB – 19 de febrer de 2021 a les 18:00

3€

En un moment en què arreu d’Europa es qüestionen els passats colonials respectius, què s’ha fet per recuperar la memòria del colonialisme espanyol i del paper que hi va tenir Catalunya? Quins nous projectes es treballen avui des de la recerca i la creació per avançar en aquest terreny?

En aquesta sessió, l’historiador Gustau Nerín, la investigadora Anyely Marín Cisneros i l’antropòleg Andrés Antebi debatran sobre la memòria del passat colonial a casa nostra, moderats per la historiadora de l’arquitectura Laida Memba.

Aquesta és l’última sessió de ‘La cicatriu colonial’; un cicle de converses al voltant de l’exposició ‘William Kentridge. El que no està dibuixat’, que encara podeu visitar fins al 21 de febrer. Podeu recuperar totes els debats del cicle aquí.