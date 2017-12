Nous horitzons

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de desembre de 2017

No fa pas molt de temps que la Generalitat de Catalunya va habilitar al costat del servei d’immigració un nou servei d’emigració. El SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari) té des del 2010 aquesta mena de competències

Vaig ser present en un acte públic del SARU quan tot just treballava en temes d’emigració que, pel que vaig veure, aquest servei és de gran ajut a tots els que volen migrar, principalment a la resta d’Europa, així com valorar expedients d’immigrats

El que m’he anat trobant és que molts africans tenen estudis universitaris encara que en molts casos inacabats. El SARU pot ser un estímul per cursar matèries universitàries que són necessàries aquí per completar títols o per ajustar-se a les normatives acadèmiques de països que també exigeixen aptituds per poder exercir més enllà del nostre país

Aquest impuls, fruit de les realitats contemporànies, donarà pas a unes titulacions més homogènies que facilitaran el desenvolupament dels uns i dels altres. Aquesta suma d’esforços farà que els estudiants o titulats universitaris tinguin uns currícula més sòlids i competitius

Anar a treballar a l’estranger amb complet reconeixement universitari no és cap ganga sinó un sobreesforç per fer-se un lloc en la societat d’acollida, que ve condicionat pel ple domini de la llengua del país on es va a parar. No hi ha diferència en això sobre el lloc d’origen dels mèrits universitaris

Normalment qui emigra sol trobar barreres que s’han de superar pel que fa a la manera de viure en cada país de destinació

Li ho deia a un taxista d’origen estranger que em va dir que tenia un fill nascut a Barcelona: “Néixer i créixer a Barcelona és una assegurança de vida”. Em va preguntar per què, jo li vaig dir que de més gran el seu fill reconeixeria tots els topants d’una ciutat que està plena d’oportunitats