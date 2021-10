Nou mes, noves notícies!

Decidim.Barcelona, 1 d’octubre de 2021

Ja s’ha completat tot el procés d’elecció del síndic de greuges de Barcelona, que va començar a principis d’any amb la presentació de candidatures per part del teixit associatiu de la ciutat i un procés participatiu en què la ciutadania podia manifestar el seu suport a una de les candidatures. David Bondia va ser el candidat amb més suports ciutadans.

Aquesta setmana, el Ple del Consell Municipal ha aprovat la designació de David Bondia com a nou síndic de greuges de Barcelona per als propers cinc anys. El nomenament de Bondia ha superat els dos terços del Ple necessaris per a l’elecció que estableixen tant la Carta municipal com el Reglament de la Sindicatura.