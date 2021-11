Nou laboratori d’indústries creatives a Palo Alto

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 19 de novembre 2021

El nou equipament impulsarà el creixement del sector creatiu, especialment de les empreses vinculades a l’audiovisual i les noves tecnologies de llum i so. A la vegada, farà créixer la comunitat emprenedora del 22@ a partir del 2023.

El nou laboratori disposarà de 2.000 m² de superfície i incorporarà mòduls flexibles per allotjar empreses de nova creació i laboratoris per a l’experimentació. El projecte té un pressupost de 5,5 milions d’euros, amb el qual es rehabilitarà tant l’exterior com l’interior de la Nau E, un immoble catalogat i protegit patrimonialment.