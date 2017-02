Nou espai per als refugiats al Museu de la Immigració

7 feb 2017 per SDRCA

MARTA MEMBRIVES – SANT ADRIÀ DE BESÒS – EL PUNT AVUI+ – 7 febrer 2017

SOCIETAT: El nou mòdul expositiu complementa una mostra monogràfica sobre les persones refugiades al món

El Museu d’Història de la Immigració a Catalunya (MhiC), de Sant Adrià de Besòs, ha estrenat un nou mòdul expositiu per tractar el tema dels refugiats arreu del món. Migrar-Espai Refugi és el nom de la instal·lació que complementa una biennal monogràfica encetada l’any passat sobre les persones refugiades al món i els conflictes que originen les seves fugides. L’ Espai Refugi amplia el recorregut de l’exposició permanent i proposa, a través d’un viatge virtual, acompanyar una mare i dos fills en la seva fugida des de Síria fins a Europa a causa de la guerra.

El nou mòdul expositiu inclou també una taula d’activitats cartogràfiques que permet saber quins són els conflictes contemporanis que hi ha arreu del món, el perfil humà, les causes i els països d’origen de tota la població mundial en trànsit per buscar refugi en aquests moments. La directora del MhiC, Imma Boj, explica que aquest nou espai educatiu del museu, que es va inaugurar dissabte, servirà perquè els visitants puguin treballar de manera interactiva amb mapes i continguts.

La producció de Migrar-Espai Refugi s’ha produït amb la col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i també amb el suport de la secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.