Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juny de 2017

Les notícies d’Àfrica s’han de llegir en clau africana. Això comença des d’aquí seleccionant les notícies que millor poden il·lustrar la vida africana

No sovinteja trobar en els mitjans de comunicació aquests principis

La SDRCA va publicar el seu primer llibre basant-se en una tria de notícies africanes redactades per periodistes africans residents al Camerun

Aquest primer llibre “Cameroun, un melting pot.” (SDRCA, 2012) continua tenint molt d’èxit al cap de sis anys de la seva edició

És un compendi d’articles de la vida quotidiana d’un país tan tranquil com el Camerun

LA VANGUARDIA via Xavier Aldekoa i l’ARA via Bru Rovira permeten descobrir una mica la vida del continent africà, però hi falta la profunditat d’un africà

Les relacions amb l’Àfrica encara que només siguin d’índole cultural són molt necessàries. És un problema de membrana

L’osmosi es basa en que l’aigua pura atravessa una membrana que la separa d’una solució salina, diluint la salina. Quan s’escriu des d’aquí només diluïm el problema

L’osmosi inversa funciona a l’inrevés de manera que l’aigua present en la solució salina passa a la part d’aigua pura mitjançant l’aplicació de molta energia a la solució salina. hem de sumar esforços perquè l’arribada de cròniques no sigui tan difícil

Jo no entenc que els mitjans de comunicació d’aquí no es nodreixin de periodistes d’allà, cosa exactament fàcil d’aconseguir

No entenc perquè els nostres mitjans de comunicació no donen visibilitat a les comunitats africanes d’aquí

La pregunta és: algú està fastiguejant el pollastre ? Forma part d’una política concreta ?