Notícies d’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 8 de setembre de 2021

20210801; La cara fosca de la transició tunisiana

20210805; La OMS demana no posar encara la tercera dosi de reforç

20210807; 42 morts, la majoria dones i nens, en un nou naufragi al Sàhara

20210808; Atrapats a la petite Espagne de les Canàries

20210808; No hi ha pau per a Etiòpia

20210810; Un allau de denúncies d’abusos sexuals sacseja l’Església copta (Egipte)

20210812; Almenys 65 morts en tres dies d’incendis a Algèria

20210812; Les violacions són una arma de guerra a Etiòpia

20210813; Augmenten a 70 els morts pels incendis a Algèria

20210817; Suspenen durant 72 hores totes les deportacions de menors des de Ceuta

20210817; Una jutge de Ceuta frena el retorn de menors al Marroc

20210818; Marlaska, altra vegada en el punt de mira

20210818; Vint-i-vuit ONG denuncien que les deportacions de menors ordenades per Marlaska són il·legals i atempten contra els drets dels infants

20210819; Marlaska es desentén de la crisi migratòria a Ceuta

20210821; Un dels menors deportats: “Ens van ficar a la furgoneta per la força”

20210822; On i com s’a`lica la xaria al món ?

20210825; Algèria trenca relacions diplomàtiques amb el Marroc

20210825; El jutge manté aturades les deportacions de menors a Ceuta

20210828; El president de Tunísia s’aferra al poder absol

20210829; Ruanda: un nou destí per al país dels mil turon

20210902; La OPEP ignora el aumento de la demanda y mantiene su plan de oferta

20210903; Kecciones de violación por televisión (Costa de Marfil)

20210903; Les primeres inundacions al Sahel tenen efectes catastròfics

20210903; Un altre naufragi mortífer camí de les Canàries

20210906; Canarias ya no aguanta más

20210906; Cop d’estat a Guinea-Conakry

20210906; El Polisario ataca a tropas marroquíes

20210906; Els militars detenen el president de la República de Guinea en un cop d’estat

20210906; Fuerzas especiales dan un golpe en Guinea y arrestan al presidente Condé

20210906; Impacte regional de l’aixecament a Guinea

20210907; Els colpistes guineans prometen un govern d’unitat

20210907; Los militares golpistas endurecen el control en Guinea

20210908; La revàlida a les urnes més difícil dels islamistes marroquins

Font: ARA, La Vanguardia, VilaWeb