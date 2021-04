Posted by

El Butlletí de la Plataforma per la Llengua, 1 d’abril de 2021

Per quart any consecutiu, la Plataforma per la Llengua ha fet un estudi de les pàgines web estatals, que el 2020 s’ha basat en les observacions fetes a quasi 400 portals. El 82,4 % de les pàgines amb algun contingut en català tenen errors lingüístics greus i un 42,9 % diferencien entre “català” i “valencià”.