Denis Mukwege (Bukavu, 1955) és un ginecòleg de la República Democràtica del Congo. La seva feina es apedaçar dones violades. Bukavu és la capital de la província del Sud-kivu. Denis Mukwege i Nadia Murad (Iraq, 1993) van rebre a Oslo el premi Nobel de la Pau (2018)

Denis Mukwege ha tractat milers de dones des de la guerra del Congo (1998), algunes mès d’una vegada. Aquest ginecòleg probablement s’ha convertit en el principal expert del món en la forma de reparar el mal físic intern causat per la violació en grup

Denis Mukwege i Nadia Murad han estat guardonadats “pels seus esforços per eradicar la violència sexual com a arma de guerra i conflictes armats”

Segons el testament de l’inventor i industrial Alfred Nobel, el premi de la Pau s’atorga “a la persona que hagi treballat més o millor en favor de la fraternitat entre les nacions, l’abolició o reducció dels exèrcits existents, i la celebració i promoció de processos de pau”

El Premi Nobel de la Pau és l’únic que s’atorga a Noruega. El diari ARA afirma que és un premi en clau feminista i particularment contra la violació com a arma de guerra. L’ARA parla de Denis Mukwege “com a home que arregla les dones” (2018). El guardó està dotat al voltant d’un milió d’euros

Sud-kivu és un dels pitjors llocs on viure dons la República Democràtica del Congo perquè va estar afectada per moltes malalties, petits grups terroristes, mancances, i carestia. És una de les províncies més afectades pel conflicte que viu el país. El seu veí Nord-kivu experimenta una situació similar

La RDC és a la zona tropical de l’Àfrica, té la major part de la conca del riu Congo, i arriba a la regió dels Grans Llacs. Tot i que Algèria té un 1,5% més, la superfície del Congo és equivalent tot i que Algèria té un 49% d’habitants que el Congo. Durant segles el Congo sempre es recordarà per la brutal colonització de Leopold II de Bèlgica (1835 – 1909) amb un saldo que pot arribar a deu milions de persones mortes

El conegut abans per Congo belga se’m fa molt difícil de definir tant per la seva magnitud i com per l’enorme quantitat de persones que hi viuen, sense parlar dels conflictes armats que ha arribat a aixoplugar

