“No te digo que te vayas, pero ¿qué haces aquí?”

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de juny de 2017

No enganya ningú el cap visible musulmà en la conferència que va pronunciar fa temps a l’IEMed de Barcelona

Com a resum va dir que no hi havia lloc per a les paraules immigrat i integració

Tenia raó sigui com a una mena de pacte o sigui com a consideració de caràcter personal

Aquest pany tancat i forrellat és bo per a tots els forasters arribats a les nostres terres des de fa uns quaranta anys, tinguin el credo que tinguin, siguin d’un color o d’un altre

Alguns han fet una caricatura del nostre país. Ja han descobert les cases regionals i les festes pròpies d’arreu d’Espanya.

Dit d’una altra manera es pot viure perfectament nedant i guardant la roba. Ja hi ha publicacions periòdiques escrites per als seus compatriotes arribats al nostre país

¿Heu vist cap publicació important de Barcelona que faci seguiment periodístic de la vida d’aquestes persones forasteres ?

“Tot sembla dat i beneït”