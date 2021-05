No reciclar ens surt molt car

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 4 de maig de 2021

La campanya Residu Zero per millorar la gestió de residus torna als barris de Sant Martí. Durant aquesta setmana, equips d’informadors i informadores ambientals recorreran carrers i places per sensibilitzar la ciutadania a través de diverses accions.

Cada dia visitaran un barri, entre els quals el Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, Provençals del Poblenou i el Camp de l’Arpa del Clot. A més, dissabte es farà una acció al Mercat de Sant Martí en què s’explicaran hàbits per tendir a no generar residus.

A més del cost econòmic, llençar tots els residus barrejats al rebuig significa malbaratar recursos naturals, incrementar l’ús d’energia i augmentar les emissions que causen l’emergència climàtica. Per evitar-ho i avançar cap a l’economia circular cal la implicació i la participació activa de totes i de tots.