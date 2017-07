No mateu…!

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de juliol de 2017

Hi ha persona entestada en manllevar la vida de tota mena de bèsties i bestiotes

Hi ha caçadors de moltes menes, de bosc obert, de granges tancades. És la violència humana en què el caçador caça per ser feliç

Matar vol dir al límit apropiar-se de la vida d’un altre ser. No hi ha pocs científics que també volen apropiar-se-la, ara descriure-la per fer vida artificial o sintètica. Estic convençut que no viuré per veure aquest panorama

No entenc la dèria d’alguns d’anar-se’n a l’Àfrica per fer no un safari fotogràfic sinó per matar animals pel gust de matar-los. També es troba en algunes reserves naturals o parcs nacionals un superàvit de vida

Aleshores les autoritats passen la dalla a turistes accidentals. Hi ha gent que creu que els animals d’una espècie vertebrada es compten per més que milions, estan molt equivocats perquè l’ordre de magnitud és molt menor

Prou que hi hauran censos mundials d’animals vertebrats. Les autoritats africanes juguen fort tot i que alguna vegada perdin alguna partida per furtius i turistes. Però no sempre les autoritats africanes disposen de prou recursos

Moltes vegades es veuen reportatges contra la caça d’elefants, rinocerons o cocodrils, per esmentar uns pocs casos. Tanmateix hi ha persones que estimen la vida natural tan amenaçada

Esperem que mai mai arribi la vida artificial perquè seria la nostra ruïna…!