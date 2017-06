No ho hem de donar tot per perdut

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juny de 2017

Fer de ministre d’Afers Exteriors i Cooperació no és una cosa precisament fàcil, però hem d’acceptar que la política estrangera ha estat en general molt encertada

Hem d’empassar-nos el moment que representa la intervenció d’Espanya en la guerra d’Iraq, molt sàviament avortada

Els ministres d’Afers Exteriors han de torejat tots aquells brams contra l’espanyolitat de Canàries, Ceuta i Melilla. Aquests territoris són innegociables

Les campanyes de desgast no ha estat poques tal com ho va ser el lema Spain & Canary islands perquè pretenia la segregació. Davant la incredulitat d’algunes persones rellevants sempre he defensat el que és també legítim, les ciutats de Ceuta i Melilla

Ja voldrien molts països gaudir d’aquesta sobirania marcada per la història. I encara més, torna a florir la denominació Spanish Sahara

Espanya, dins la desgràcia, té sobre aquest tema la capacitat de ser escoltada. No podem deixar aquest debat en punt mort perquè els sahrauís no se senten marroquins per bé que visquin

Ara es manté un pseudoescenari d’equilibri perquè, a la vista de diferents episodis, goso dir que la sobirania del Sàhara continua essent espanyola malgrat l’administració marroquina

No és difícil veure al Marroc que hi ha alguns marroquins que volen escombrar cap a casa per crear el gran Marroc.

Cal plantar-hi cara perquè en la història d’Àfrica, Espanya no ha desafinat gaire, només ha estat ultrapassada al veure’s immersa en escenaris internacionals molt interessats

Espanya encara no ha despertat encara de la malèvola substracció de Cuba i Filipines, una història que perdura al cap de més de cent anys dels esdeveniments

Total, els qui s’ho van quedar no van amagar la poca sensibilitat per aquests territoris