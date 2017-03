“No fem beneficència, sinó aprenentatge mutu”

14 mar 2017 per SDRCA

E. F. – Barcelona – foto M. GARCÍA – ARA – 12/03/2017

VOLUNTARIAT: Quasi 2.500 persones s’inscriuen per ser mentors de refugiats

La Vanessa, la Cristina, la Núria i la Patricia (d’esquerra a dreta) són un grup de mentores

Les ganes d’implicar-se, la riquesa de l’intercanvi i la voluntat d’estendre la mà a qui porta rere seu un camí llarg i costerut. Són tres de les motivacions que esgrimeixen els voluntaris inscrits en el programa de mentors de persones refugiades quan se’ls pregunta què els ha portat a enrolar-s’hi. “La meva participació no neix des de la visió de la beneficència, sinó de l’aprenentatge mutu”, defensa Vanessa Puig, de 36 anys.

La Vanessa s’ha apuntat al programa formant equip amb la seva germana, la Cristina, i dues amigues més. Reflexionen sobre el perquè i coincideixen en les ganes que tenien de fer un voluntariat. “Havia pensat marxar a un camp de refugiats, però l’ocasió s’ha presentat a casa”, diu una d’elles, mentre esperen per a l’entrevista personal per la qual passaran tots els equips abans de començar la primera tanda de formació a partir de demà.

Si tot va bé, a l’estiu sabran a quina persona hauran de brindar suport i acompanyament. No saben qui serà ni d’on vindrà, però tenen clar el seu rol: “Els podem oferir el nostre coneixement de la terra, de l’entorn, de la cultura i fer-los més fàcil un viatge que ja ha sigut prou complicat”, afegeix Núria Pahissa, de 32 anys, que és professora i membre del mateix futur equip de mentores.

Com elles, hi ha fins a 2.500 persones inscrites en el programa d’acollida de refugiats a Barcelona. Per cada home apuntat hi ha dues dones, i la franja d’edat més nombrosa és la que es mou entre els 30 i els 40 anys, segons les dades del Govern. “Estem entusiasmats, s’hi ha apuntat gent molt inserida en la societat, molt preparada amb grans capacitats”, assegura a l’ARA el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Govern, Oriol Amorós. L’èxit ha obligat a suspendre la campanya per captar adhesions que s’havia proposat des del Govern. S’han acomplert els objectius.

Una dosi d’indignació

Entre els participants voluntaris, també hi ha indignació per la situació de les persones que fugen dels seus països. “És molt injust que les fronteres segueixin tancades, nosaltres fem una contribució amb el programa però no és la que més ens agradaria fer”, reivindica la Vanessa.

L’empatia amb aquestes persones és vital per fer el pas d’apuntar-se al programa de mentoratge. Elles no podran escollir la persona, però els professionals de fer els enllaços “buscaran afinitats” i tindran en compte les situacions personals dels mentors que puguin afavorir la connexió amb la persona refugiada, explica Amorós.

Ni els participants ni la mateixa Generalitat saben ben bé encara el perfil de les persones que s’atendran des del programa. “Són 500 refugiats del programa estatal però no ens han facilitat cap estadística”, explica el responsable del Govern. Ara bé, sí que adverteix que la majoria no seran sirians, sinó d’altres nacionalitats.

Les sol·licituds d’asil a Espanya donen algunes pistes, segons Amorós. Hi haurà molts ucraïnesos, veneçolans, centreamericans i africans. També sirians i pakistanesos i algunes persones de l’Afganistan o de l’Iraq, preveu.

Molt o poc, aquestes persones formaran part de la quotidianitat dels seus mentors. El tipus d’ajuda, però, variarà molt depenent del perfil. N’hi haurà de més autònoms i amb més facilitats per relacionar-se i d’altres amb més dificultats.

La formació prepararà els mentors per conèixer el marc legal dels refugiats i els informarà de totes les eines i professionals que tindran a disposició per fer l’acompanyament, que abraçarà des de la llengua i la formació fins a la socialització i el lleure, explica Maria Solà, que és tècnica del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades.

A més del suport dels voluntaris individuals, els refugiats també tindran entitats que els obriran les portes. N’hi ha 30 que ja s’hi han adherit, com els Castellers de Barcelona, però el Govern s’hi bolcarà molt més a partir d’ara per ampliar la llista.

Una tercera peça seran els ajuntaments, encarregats de fer el seguiment de l’evolució d’aquestes persones, que seran beneficiàries d’una prestació per facilitar-los la inserció. El Govern confia que, si el govern espanyol no hi posa pegues, el programa estarà plenament en marxa a finals de juny.