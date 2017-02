“No a l’Europa fortalesa. Ningú és il·legal i migrar és un dret”

27 feb 2017 per SDRCA

Gerard S. Ferrando – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.02.2017

Manifestació: Milers de persones marxen a València i en altres 30 ciutats per a exigir al Govern del PP i a Europa que apliquen una «política d’asil» que «prioritze les persones»

Més de 37.000 persones han mort ofegades en el Mediterrani des de l’any 2000. Eixa dada, ja de per si mateix és escruixidor, seria motiu més que suficient per a portar a la reflexió i a a replantejar-se què Europa s’està construint. Però, per a posar de manifest xifres com esta, i també per a cridar l’acció real als governs dels països membres, i a la pròpia Unió Europea, sobre el patiment al que s’enfronten milions de persones refugiades, es van convocar ahir en més de 30 ciutats espanyoles manifestacions simultànies en les quals van participar tota classe de plataformes socials.

Concretament, a València, es van citar més de 40 entitats i més de 5.000 persones en una marxa que va eixir des de la Delegació de Govern i que va acabar en el CIE de Zapadores, freqüentment qüestionat i tancat des de fa cinc mesos per una plaga de chinches.

Abans d’iniciar-se la marxa van prendre el micròfon integrants de diverses associacions. Així, des de la Coordinadora Valenciana de Ongds es demanava «una Europa inclusiva real i es recordava que ningú és il·legal i que migrar és un dret». A València Acoge incidien que «totes i tots podem viure» i cridaven «no a l’Europa fortalesa». I a casa el Camerun criticaven que els governs «protegixen els drets dels mercats mentre que neguen els de les persones». I denunciaven que «el Mediterrani, el bressol de la nostra cultura, és la major fossa comuna i cal acollir els nostres germans que estan patint a l’altre costat».

La protesta s’iniciava al ritme de batucadas i amb consignes de tot tipus com «volem acollir», «Europa, canalla, obri la muralla», «cap menor sense protecció», «dona i refugiada, doblement maltractada» o «tanques, batudes i fronteres, així es construïx la riquesa europea».

En el manifest, llegit al final enfront del CIE, es va exigir una nova «política d’asil» que «prioritze les persones». Així com una política de fronteres no centrada en el rebuig sinó en operacions de rescat «eficaços que complisquen amb el deure de socors». I també que es complisquen els contingents i es creuen vies segures per a evitar que s’emprenguen travessies mortals com les quals es donen cada dia en eixe mar Mediterrani al que a Europa es veu com un lloc vacacions, però que des d’Àfrica és un perill real i diari.