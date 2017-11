Niu de puces

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de novembre de 2017

Somàlia és un altre país singular del territori africà per diferents raons. Somàlia comprèn prop del 23% dels compatriotes d’Espanya i un 26% més de la superfície espanyola. L’IDH somali és molt baix: 0,364

Somàlia acull tres divisions administratives. De nord a sud s’hi troba Somaliland i Puntland, que fan una vida social independent de Mogadixo

Si es comparen Somaliland i Puntland amb la zona controlada per la capital Mogadixo, s’hi pot observar una vida bastant tranquil·la. Per no haver d’escriure tant, la zona sud s’anomena Somàlia

Somàlia es va fer mundialment famosa per dues activitats especialment delictives. Per una banda hi ha les accions terroristes del grup armat conegut amb el nom d’al-Xabaab, extremadament letal

Kenya intenta amb les seves accions militars minvar les forces d’aquest grup que assassina a cor que vols tot i que hi hagut rèpliques terroristes en el seu propi territori

No hi ha prou evidència per pensar que es pugui donar per mort aquest grup terrorista sinó més aviat al contrari

L’altre gran problema que hi havia era el negoci dels pirates. Avui dia no surt a les notícies. Van arribar a col·lapsar l’entrada al mar Roig

Els pirates s’enfilaven amb una facilitat professional a la coberta dels vaixells de transport. Tot seguit segrestaven els vaixells sense abandonar-los fins que rebien importantíssimes quantitats de diners a més de posar en perill la tripulació

Aquests fets van arribar al seu clímax quan Hillary Clinton va esdevenir secretària d’Estat del govern de Barack Obama. La projecció de com aturar el problema va donar la volta al món.

Hillary Clinton va afirmar que un problema del s. XVII havia de ser tractat amb la tecnologia del s. XXI. Sense dir gran cosa més, va solucionar silenciosament aquesta xacra de la Humanitat

Un lector de “La veu d’Àfrica” va dir que informar de Somàlia no era rellevant perquè el problema tenia lloc en un llogaret de l’altra part del món on aquí tenia poca rellevància, però es va deixar de dir que estàvem perdent competitiviat per no haver de dir d’altres coses més punyents en el nostre àmbit social