“Ningú els va dir que marxessin”

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de juny de 2017

Vaig demanar a la barra del meu hotel a Yaünde un cafè amb llet. Em va atendre molt amablement una noia d’un quaranta anys

Vaig fer una mica de conversa amb ella. Li vaig dir que d’on venia hi havia famílies d’origen camerunès a la qual cosa etziba: “Ningú va dir que marxessin”. Com veieu aquesta frase vol dir més d’una cosa

Fa la sensació que aquesta noia els titlli d’apàtrides perquè han abandonat el niu

Aquesta conversa em recorda noies i nois del voltant dels trenta anys que volen anar-se’n d’aquí. La destinació sol ser europea

Jo també he sortit a treballar fora, però mai sis mesos. Per obligacions de feina he estat a França, Alemanya, Països Baixos, Japó, Estats Units, Camerun

Mentiria si no digués que arreu he après de la meva persona, però a aquests nous viatgers no els val una temporadeta sinó que treballen al voltant d’anys com ara uns deu

Però, no veuen que tenir in mente 10 anys, això vol dir tota la vida ?

Si en un medi foraster aconseguiu un salt en la vostra vida laboral, això significarà un gran mèrit. Calculeu a què podreu aconseguir als 40 anys en el món professional del nostre país

Això només pot funcionar essent conscients que a la quarentena hagueu aconseguit un nivell professional destacat. Us recordo que “ningú us haurà dit que marxéssiu”