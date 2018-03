Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de març de 2018

La SDRCA té una associada que és una fora de sèrie. Fa molts anys que viu al nostre país, concretament a València. És una dona nigeriana procedent d’una família acomodada del Niger Delta

S’ho pregunta tot, i actua. Té una gran vocació social. La SDRCA ha acceptat projectes que planteja

L’estat del Niger Delta va sortir sovint als mitjans de comunicació per una sèrie de fets insòlits pel que fa a la civilització

Hi havia una petroliera europea que explotava les bosses de petroli d’aquest estat. Fins aquí cap problema, però la petroliera abocava residus de petroli al riu Níger indiscriminadament

Podríem apel·lar el mal que s’estava fent a l’ecosistema considerat, però el més greu és que els residus acumulats a la desembocadura del riu impedien que els pescadors de la costa poguessin sortir a pescar amb les seves arts

L’enrenou que es va causar va arribar a tot arreu fins i tot al país de la petroliera

Aquests abusos passen arreu del món, però sobretot en estats febles on els governs no arriben a dominar el territori

El tema és més complex que tot això perquè altres grups de delinqüents també punxen els oleoductes per vendre’s el petroli

Tota aquesta picaresca l’únic que fa es fer abaixar les espatlles dels ciutadans perquè no hi veuen solució

Nigèria junt amb Sud-àfrica són les economies més fortes d’Àfrica, però això no justifica res. Nigèria és el país d’Àfrica amb major població, uns 200 milions, la qual cosa dóna pas a pensar que és molt procliu als conflictes socials

L’associada ens explicava que com tots els seus germans se n’havien anat de Nigèria, la qual cosa podria indicar que les oportunitats en aquest megapaís no són el més abundant. Han buscat països tanquils i pròspers per poder-se desenvolupar com a persones