Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de març de 2019

Niamey és la capital de Níger. Es localitza en el Sud-oest del país, al marge dret del riu Níger. És la ciutat més gran del país, així com el principal centre administratiu, cultural i econòmic. Té 707.951 habitants segons el cens realitzat en l’any 2001

L’economia de la ciutat es basa en la indústria (blocs, ceràmica, ciment) i els serveis administratius. La ciutat posseeix un aeroport, l’Escola Nacional d’Administració de Níger, la Universitat Abdú Mumuni de Niamey, així com diferents instituts i centres d’investigació.

Entre els diversos punts d’interès de la ciutat hi ha el Museu Nacional del Níger, que inclou un zoològic, un museu d’arquitectura popular, un centre d’artesania i diverses exposicions, entre elles les dedicades a restes paleontològiques de dinosaures i la de l’arbre del Teneré . També hi ha els centres culturals nigerí, francès i nord-americà, dos mercats principals i una pista de lluita tradicional.

La ciutat va ser fundada al segle XVIII, però no va ser important fins que França va crear un fort colonial en els anys 90 del segle XIX, després de la qual cosa es va convertir ràpidament en un centre important de l’Àfrica Occidental Francesa.

El 1926 es va convertir en la capital de la república del Níger i la seva població va augmentar considerablement ja que va passar dels 3.000 habitants el 1930 a al voltant de 30.000 el 1960.

Més del 90% de la població del Níger es considera musulmana, i per això Niamey alberga la major mesquita del país, La Gran Mesquita de Niamey. La ciutat compta també amb un bisbe catòlic.

La República del Níger és un país sense litoral de l’Àfrica occidental. Limita al sud amb Nigèria i Benín, a l’oest amb Burkina Faso i Malí, al nord amb Algèria i Líbia, i a l’est amb el Txad. Les seves zones septentrional i central es troba a les àrees desèrtiques del Sàhara i el Sahel.

Níger va ser una colònia europea de l’Àfrica Occidental Francesa, que va accedir a la independència el 1960. La seva economia és considerada per algunes fonts com la més desfavorida de Àfrica i s’estima que aproximadament dos terços de la seva població viuen sota el llindar de la pobresa.

Així, el seu índex de desenvolupament humà el 2016 va ser de 0,353 i ocupant el lloc 187, el converteix en el segon país més pobre del món, només per darrere de la República Centroafricana. La seva democràcia és inestable i ha patit diversos cops d’estat en les últimes dècades, l’últim al febrer de 2010, quan es va deposar al president Tandja Mamadou després de 10 anys al poder.

Fins l’abril de 2011 el país va ser governat per una Junta Militar encapçalada per l’oficial Salou Djibo, fins al lliurament del poder al vencedor de les eleccions de l’any 2011, l’actual president Mahamadou Issoufu.

Té una superfície de 1.267.000 km², i una població de 18.045.729 habitants (2015), majoritàriament musulmana, que es concentra a la franja meridional, en particular a la regió sud-occidental a la vora del riu Níger.

Està dividit en set departaments i el districte de la seva ciutat capital, Niamey. És un país ric en minerals, entre els quals es destaca l’urani, un producte valuós el preu però registra fortes fluctuacions. No obstant això, tot just el 3,9% del seu territori és apte per a l’agricultura, el que sumat a les sequeres ia la desertificació del seu territori, el fa vulnerable a les hambrunas. El govern així mateix ha iniciat l’exploració i els projectes d’explotació de jaciments d’or i de petroli

Font: wikipedia