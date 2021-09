NewSpace i Intel·ligència Artificial

Cambra Digital, 23 detembre de 2021

La Cambra de Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori convoquen un cicle de 2 webinars gratuïts i oberts a tothom per debatre i reflexionar sobre l’aplicació de la Intel·ligència Artificial al NewSpace.

Es tracta de dos sectors amb una destacable importància dins de l’ecosistema tecnològic català per l’efecte d’arrossegament i aglutinador d’altres mercats.

Durant les sessions s’aprofundirà en les aplicacions, tendències i oportunitats de negoci de la Intel·ligència Artificial en àmbits com l’observació de la Terra i la navegació per satèl·lit, els quals generen dades que aporten valor a altres indústries com la mobilitat, l’agricultura, la gestió del territori, la protecció civil, etc.

Les sessions pretenen visualitzar exemples pràctics de solucions tecnològiques sorgides al voltant dels dos sectors a Catalunya per tal que el conjunt del teixit empresarial pugui conèixer nous serveis i productes que els permetin millorar la seva oferta.