Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de setembre de 2018

El Govern egipci va anunciar el 13 de març de 2015 la construcció de nova planta de la nova capital egípcia. La seva situació serà a mig camí del Caire a Suez en una zona actualment deprimida

Es compta que allotjarà uns 5-7 milions de persones. Serà el centre neuràlgic d’Egipte perquè donarà aixopluc a Govern, ministeris i departaments oficials. Encara més, tindrà totes les ambaixades estrangeres.

Aquesta ciutat abrigarà la nova capital administrativa i financera d’Egipte. Les coses són així perquè el Caire ja no pot sostenir més població tot i que continuï creixent en les futures dècades

El Caire és una ciutat que cada dia està més ofegada des del punt de vista de la mobilitat. L’actual capital està congestionada. Això no obstant, la nova capital serà a 45 km del Caire i gaudirà de 700 km2 amb un centre de 5,6 km2

Tot i que serà una capital nova, estarà situada fregant la segona gran circumval·lació del Caire. No es tracta d’una Brasília o d’una Abuja, és una altra idea per desenvolupar el paper que fa Pretòria. Es vol una capital funcional

S’hi instal·laran grans espais de lleure i molts centres acadèmics. Per dir-ho d’alguna manera hi haurà de tot per a ser una ciutat intel·ligent. Està previst acabar-la al 2020-2022. Hi haurà també aeroport, ferrocarril i una curta distància al port de Suez

De fet, la previsió per acabar-la és ara de només quatre anys. Cal aplaudir la idea, el disseny, i el desenvolupament d’una obra arquitectònica d’aquestes característiques

Font: wikipedia