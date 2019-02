New AFRICA

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de febrer de 2019

La premsa feia esment a una pel·licula que girava el món al revés, els negres haurien aconseguit el poder per la qual cosa eren els blancs s’haurien quedat sense altre cosa que la força del treball.

Els entrevistadors negres feien pujar els colors als blancs que demanaven feina als negres, aquest escenari és possible a llarg termini perquè com van les coses no crec que ara sigui verosímil durant el que que em resta de viure

Potser això podria pasar d’aquí mil anys perquè dubto que els africans tinguin prou alè per assimilar l’Europa dels nostres temps

Europa és una entelèquia (cosa real que té en si el principi de la seua acció i que tendix per si mateixa a la seua finalitat pròpia segons el Diccionari normatiu valencià). Ha hagut d’experimentar molts conflictes fins aconseguir la calma dels nostres dies

Jo sóc del pensar que a diferència del que es diu no són els Estats Units els que sostenen el món actual perquè els seus habitants miren primer als seus ancestres europeus

La dependència americana d’Europa és molt important perquè gaudeix d’un gran indústria economicomilitar.

Europa és una suma consolidada d’ètnies que han sabut posar-se d’acord. És per això que els africans somien Europa per esma de la llibertat i del benestar general. A diferència d’Estats Units, Europa no és una mescla sinó una dissolució

Hi ha africans molt llestos, són els principis d’aquest nou continent, parlo de nou continent perquè els africans es desperten per dur a terme allò que només poden fer els africans

El seu principal punt on fan referència és Europa per la qual cosa van fundar la Unió Africana emmirallant-se amb la Unió Europea. Les funcions de les dues institucions s’han vist disminuïdes per les seves mancances economicofinanceres

Fa molts anys que crec en Àfrica, però no es pot fer servir del tot la lògica europea per entendre-la. Els africans tenen al seu favor un pensament i unes fortes cultures que des del passat estan al cas de totes les tendències internacionals