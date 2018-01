Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de gener de 2018

Com a norma general, les societats més avançades són les que generen més paraules noves. La cultura d’expressió anglesa es pot considerar com una font d’un major nombre de mots

Les societats que hi van darrere es veuen obligades a entrar-les de formes diferents en els seus arxius. Per exemple, s’utilitzen aquestes paraules tal qual. També es tradueixen si ho poden ser o donen pas a un neologisme

Totes les llengües tenen unes poques paraules que no es poden traduir al peu de la lletra. En francès hi ha una paraula, entre d’altres, que només es pot entendre totalment d’una manera, però no es pot traduir literalment. Aquesta paraula és fierté (orgull)

Aquesta paraula pertany a persones africanes que ve a significar goig per l’origen o per formar part d’una comunitat. Res dic si es falta a la fierté d’una persona o d’una comunitat

Desconec les llengües africanes, inclosa l’àrab, però probablement hi ha persona que dirà que aquestes llengües flaquegen com el basc. Són moltes les raons que permeten l’acceptació de neologismes, però una pot ser la supervivència d’una llengua

El basc modern està farcit de paraules castellanes, però això no li treu cap mena de vigor perquè el que mana és la gramàtica. Sembla ser que l’actual situació del basc cal buscar-la en un incendi d’una gran biblioteca que n’era un gran compendi

Allò era la Meca del basc per la qual cosa es va haver de sorgir amb neologismes. Un aspecte a tenir en compte en les llengües éa disposar de registres escrits. És allò que diuen a l’Àfrica: “Quan un vell es mor, es crema una biblioteca

El català-valencià-balear és una llegua frontisa entre dues grans cultures, la castellana i la francesa. Tot i que és l’única llengua oficial d’Andorra, la resta de la catalanofonia te estratègia perquè pot captar amb facilitat expressions forasteres d’altres societats

Davant la primera relliscada del president Adolfo Suárez González, va claudicar quan li van desmostrar que el català podia explicar física nuclear