Ara que s’acosten les festes de Nadal pensava que en totes les localitats es disposava d’un rei negre de veritat, però segons em diuen això no es compleix exactament

Ara mateix es veu que s’està fent l’obra teatral “Àngels a Amèrica” al Teatre Lliure, segons l’ARA (30 d’octubre de 2018) amb set actors, 4 homes i 3 dones, però resulta que en l’obra original de l’americà Tony Kushner un dels homes havia de ser negre

Un grup de tretze actors i actrius negres es queixen davant aquesta suposada arbitrarietat. Qui en té la culpa ? Jo diria que la té el director de l’obra, almenys formalment

El director podia haver pensat que cap dels actors negres que va tenir a l’abast no li feien patxoca. Seria una exclusió qualitativa, però com que no ho sé del cert, callo a l’espera que algú expliqui realment què ha passat

Torno als Reis d’Orient. Avui dia no hi ha cap justificació perquè cap rei negre no sigui realment negre. Els propis negres estan en disposició de fer de rei negre perquè hi tenen personalment una predisposició

Quan jo era petit, recordo que el rei negre era el qui em feia més respecte, però també era el qui em feia la impressió de tenir més autoritat. Els llocs on fan cavalcada, hi ha pobles que són molt petits, s’omplen d’alegria i satisfacció

Tot plegat és una qüestió d’oferta i demanda, però a mi em consta que les persones que fan de reis negres també s’omplen d’alegria i satisfacció. Tornant a l’obra, crec que el director no ha tingut massa mà esquerra ni massa paciència.

Pot ser que els actors negres que ha tingut a l’abast no el van convèncer. Nogensmenys, el que és cert és que no ha estat fidel al contingut de l’obra. Això ha estat el pitjor missatge que ha donat

