Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’agost de 2017

Diferents parts del món tenen una singular presència que, en conjunt, es coneix com a Món afro

Israel va anar a buscar en ple cor d’Àfrica els jueus negres que hi habitaven amb la idea de tornar-los al niu. Israel també està acceptant immigrants negres per incorporar-los a la seva societat

És poc conegut que Turquia tingui una centenària colònia negra, hereva de l’esclavitud. La presència de negres a Europa data de la colonització d’Àfrica

Londres i París són centres neuràlgics d’africanitat. Hi ha negres francòfons que viuen a l’Àfrica que diuen que França és un país africà. També es diu del Regne Unit

Al nostre país la presència negra és simbòlica si es compara amb aquests dos països europeus. Molts negres viuen a Europa on han pogut refer la seva vida

El tràfic d’esclaus va dur molts africans al nou continent. Les minories més importants viuen als Estats Units i al Brasil, però no es pot oblidar la important presència africana al Carib, la Nova Espanya, i en països pròpiament sud-americans com Colòmbia, Equador o Veneçuela

Els països negres del Carib com ara Haití o Jamaica conserven en bona part la seves cultures ancestrals africanes. No podem oblidar el mestissatge de Cuba i tants altres països banyats per aquest mar

Donada la negritud intensa d’aquests països, alguns s’han sumat a la cultura més intensament negra conservant els principals valors negroafricans

En efecte hi ha un Món afro amb una gran sèrie de valors estrictament africans. No trobo malament el Món afro, però sempre aconsello que no esdevingui un cau, un refugi. Àfrica es mereix més que això