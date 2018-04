Negritud blaugrana

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’abril de 2018

L’esport d’equip més popular a l’Àfrica és molt probablement el futbol. La primera estrella africana que va jugar en el Barça fou el camerunès Samuel Eto’o on va gaudir d’una gran popularitat. El Barça ha trobat en les excolònies franceses de l’Àfrica jugadors amb un do especial per adaptar-se a tota mena de circumstàncies

Samuel Umtiti (Yaünde, 1993) és des de la temporada 2016 / 2017 el central del Barça perquè Ernesto Valverde diu que el considera com un dels millors centrals del món, ara que s’acosta la seva renovació. La seva família es va desplaçar a Lió quan tenia dos anys. Disposa de passaport francès

Leo Messi expressa que li té molta admiració. Samuel Umtiti és molt ben considerat per la resta de companys, i la directiva n’està molt contenta pel seu rendiment i el seu tarannà perquè és un home pacífic que està acompanyat d’un bon entorn

Ousmane Dembélé (Vernon, 1997) és des de la temporada 2017 / 2018 migcampista del Barça, francès d’ascendència africana. El seu fitxatge pel Barça és el més car de la història del club, 105€ milions

Aquesta quantitat li ha pesat durant la recuperació de la lesió que es va fer a la cuixa esquerra quan jugava contra el Getafe el proppassat 16 de setembre. No va tornar a ser titular fins el proppassat 7 de gener: una lesió de 4 mesos que va fer trencar els esquemes a Ernesto Valverde

Aquest temps ha fet que Ousmane Dembélé s’ho hagi pres amb filosofia: “He tingut molta paciència i ara cal adaptar-me de mica en mica a l’equip”

Vaig compartir hotel a Yaünde amb la selecció camerunesa de futbol (2015). Els nois demostraven inquietud per jugar el més aviat millor. Qui sap si ara algun d’ells està jugant a Europa

