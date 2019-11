Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de novembre de 2019

Si feu una excursió arran de terra, trobareu africans arreu, inclús a Turquia, descendents d’esclaus

Un dels grans objectius d’aquests africans és crear el món afro perquè n’hi ha arreu, a tots els continents. Trobem un estol de negroafrians a bona part del continent americà

En trobem a nord-amèrica, centre-amèrica, el Carib, Brasil o Europa a més esclar a tot Àfrica

No en trobareu massa a Àsia perquè a la Xina són detestats. Vam fer un acte de coneixences en un bar. La mestressa xinesa em va preguntar si aquestes trobades es farien sovint

L’eix pel qual orbita s’anomena món afro, amb la intenció d’agrupar tots el negres sense la presència d’altra persona que sigui blanca. En efecte la idea és crear un estat a l’ombra guiat per només negres

Com que tots els negres no combreguen amb aquest objectiu, no ho veurà la nostra generació

Deia un negroafricà que, quan es trobaven a la cantonada del carrer, se saludaven efusivament. Es peguntava així mateix: no serà racisme ?

Un altre cas és l’africana que va haver de fer escala a Casablanca per arribar a Barcelona. En el trànsit de canviar d’avió,un noi francès la va agafar de la mà davant la seva sopresa

Era la manera que una negroafricana no hagués perdre l’avió. Un cop aquí li vaig dir que una altra via era fer el pont a algun lloc del Benelux, però aixó és un altre tema.