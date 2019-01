Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de gener de 2019

Desirée Bela Labedde: “Igual que diem on són les dones, em preguntes on són els negres ?” (6 de gener de 2019). Europa discrimina els negres (6 de gener de 2019). Dispositiu contra els manters a Barcelona (9 de gener de 2019)

L’ARA enceta l’any amb aquests tres titulars sobre els negres. Désirée Bela Labedde fa una pregunta que duu pòlvora. Els negres tenen les mateixes passions que tenim nosaltres, de vegades amb intensitats diferents

Jo personalment he quedat decebut per una bona part d’ells. Per què ? Hi ha moltes raons, la principal és que no volen acceptar la seva molt baixa inculturació ni el seu baix índex de desenvolupament humà, però no en tenen cap culpa. Han vingut de països on han quedat empaltats d’una cultura molt bàsica

No volen acceptar que són en un altre continent, molt superior. Els negres s’amaguen sota la taula per no perdre els seus costums. No saben entonar el valor real dels diners. Com més acabalats, gaudeixen en les seves comunitats del fervor dels seus companys negres

Han de demostrar a tothom que han triomfat, és clar econòmicament. Les persones originàries del nostre país sabem molt bé modular el valor dels diners

On són ? Normalment sota cobert perquè no els vegi ningú. A sobre han incorporat molts dels nostres defectes. La mescla esdevé explosiva. Tinc moltes anècdotes de persones negres que tenen un viure tan desgraciat com no n’hi pot haver d’altre

Tot gira al voltant dels diners. Realment, no volen blancs a la seva colla. Només s’hi acostaran si fem olor de diners o si ho sembla. No valoren ben bé tot allò que puguem fer per ells, només s’hi acosten per l’olor de diners

No entenen que els blancs puguin apropar-s’hi si no és per diners. De fet no entenen ben bé les coses perquè ells han d’ocupar un espai de privilegi, necessàriament. Tinc moltes anècdotes a la butxaca, però potser ja les sabeu

Una cosa és clara, Europa no discrimina els negres perquè, si ho sembla, són els negres qui s’aparten de la nostra societat