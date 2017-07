Nedar entre dues aigües

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juliol de 2017

Conec una noia sanitària amb cabells d’or nascuda a Andalusia. Em va comentar no fa pas gaire, amb gran sorpresa meva, que a Andalusia hi havia molts trets i costums que es donaven a l’altra banda de l’Estret

Parlar d’Andalusia correspon a un mestisatge de cultures perquè el Regne de Granada fou el darrer assentament islàmic (1492) en favor del Regne de Castella. La reocupació d’aquesta part meridional d’Espanya es va fer per etapes

Andalusia és un gran territori d’Espanya que abraça 8 províncies, cadascuna amb la seva idiosincràsia. Per exemple, l’Andalusia occidental va estar molt influïda pels tartessos

Alguns grups reclamen que torni a ser dominat per l’Islam

El Marroc va trobar una mina amb la promoció del nacionalisme. Aquest fet és una veta cabdal en la curta història moderna del Marroc

L’episodi més notable fou aconseguir una Marxa Verda sense precedents dedicada a foragitar molts residents del Sàhara espanyol, però el que és més important és que molts marroquins la veuen com a punt de referència de la nació marroquina

El mapa del gran Marroc abasta Al-Andalus, Sàhara, Ceuta, Melilla, Canàries, i potser més que no sabem

Aquest nacionalisme ha donat energia per a la bona marxa del país. No sabem si en l’aventura andalusí hi entra també Gibraltar. Desconeixem si el Marroc ha reivindicat el penyal al Regne Unit, però això podria prevenir la seva incorporació al gran Marroc

Qui sap si mai Espanya i Gran Bretanya es farien costat mútuament