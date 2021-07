​Susana Herrasti Erta – Grup de formació de la XBCNA, 27 de juliol de 2021

Com ja deveu saber, des del grup de formació de la XBCNA vam llançar una consulta sobre necessitats formatives de la Xarxa. Les respostes que ens han arribat mostren una clara priorització de tot allò que té a veure amb la pràctica intercultural i el seu aterratge, amb temes com:

– Interseccionalitat

– Discriminació institucional

– Metodologies per aplicar la perspectiva intercultural

– Espai públic

– Interculturalitzar les polítiques públiques

– Participació

– Com reforçar els vincles/relacions de la XBCNA amb dinàmiques comunitàries a territori-barris

A partir d’aquí, volem generar espais de treball, debat i reflexió conjunta, oberts a la Xarxa i a altres agents de la ciutat, que ens permetin aprendre les unes de les altres, compartir reptes i dotar-nos d’eines per al treball intercultural.

Però això no ho podem fer soles. Per això us convidem, com a membres que sou de la XBCNA, a sumar-vos al grup de formació i participar en aquest projecte. Si hi esteu interessades, si us plau, escriviu a antirumors@bcn.cat.

I si encara no heu respost a la consulta sobre necessitats formatives de la Xarxa, ho podeu fer en aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1VDHbpRL-foigXPXjygaEIAdRKt-Tm5OGMEVB-peLBxM/viewform?edit_requested=true

