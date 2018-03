Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de març de 2018

No voldria equivocar-me, però tinc la idea que l’agència FAO és la Ventafocs de Nacions Unides. La FAO vetlla per la bona alimentació de tots els necessitats de la Terra

Si no recordo malament, la seu de la FAO és a Roma on la direcció fa un resum de les seves activitats tot rendint comptes. Ho dic perquè fa temps l’alta direcció passava el seu informe al costat de Silvio Berlusconi, potser al costat d’un altre polític. Estic parlant de força temps enrere

L’actitud que mostrava Silvio Berlusconi donava a entendre que ja n’estava fart d’escoltar el discurs de la FAO

La FAO es caracteritza per tenir molt pocs recursos per la feina que té encomanada. A més de treballar davant d’emergències, fa una valoració de l’alimentació de tot el planeta

Afortunadament, i per bé, l’esperit fundacional de Nacions Unides encara persisteix. Una altra entitat molt ben pensada per Nacions Unides són els Cascos Blaus que fan de tallafocs entre grups en guerra. Els Cascos Blaus estan formats per soldats de països triats per a fer front a calamitats

Nacions Unides ha de vetllar perquè les nacionalitats dels Cascos Blaus no siguin part del conflicte. Ha de buscar els països més adequats perquè puguin frenar les parts en guerra

Totes les organitzacions humanitàries han de vetllar pel bon comportament de les forces de pau, però de vegades algunes d’aquestes persones han caigut en la prostitució de nenes, noies, i dones del país que han de socórrer

Aquestes desgràcies també arriben a algunes organitzacions humanitàries privades. Ens hem hagut d’empassar notícies molt greus d’uns quants cooperants en terres on hi són per fer el bé

Està ben clar que abusar, i abusar sexualment de persones que són al seu càrrec no és massa falaguer sinó que més aviat fa fàstic, aquests són només alguns abusos que es detecten

A diferència de les agències humanitàries de Nacions Unides, les oenagés humanitàries privades no poden ser del tot controlades directament per cap autoritat governamental. Considero que haurien de ser exhaustivament seguides per les autoritats competents

Cada dia que passa estic més convençut que aquestes oenagés haurien de passar importants controls

Comprenc, però no entenc, que voluntaris d’oenagés gaudeixin de nòmina en el ben entès que l’oenagé cobreixi totes les necessitats bàsiques d’un cooperant. Considero que un metge jove pot adquirir molts coneixements a partir de la seva prèvia experiència

No voldria sembrar el mal temps, però penso que les oenagés actives en llocs on són necessàries han de passar el que podríem dir-ne la ITV, per confiar que totes les coses siguin al seu lloc

Només que hi hagi una petita desviació pot arribar a significar una gran pèrdua de credibilitat davant la ciutadania i les fonts de finançament