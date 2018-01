Naturalització

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de gener de 2018

Les persones africanes que volen voluntàriament disposar de la nacionalitat espanyola, fan tot allò que poden per tenir-la. Els altres, no. L’Instituto Cervantes fa tot allò possible per facilitar-los la nacionalitat

Han de passar per 2 proves: una de llengua castellana, i una sobre Coneixements Constitucionals i Socioculturals d’Espanya (CCSE). S’han publicat llibrets per suparar els exàmens DELE 1 i DELE 2 per a l’aprentatge de la llengua castellana per tal de d’aconseguir els diplomes corresponents

L’Institut Cervantes fa un gran esforç editant periòdicament mostres de la prova CCSE, que inclouen preguntes per al subsegüent examen. Observant aquests materials, un es pot adonar que l’Estat espanyol vol facilitar les coses als aspirants

Es pot dir que s’ha entrat en una normalització de l’immigrat que vol arrelar-se a casa nostra. Tanmateix, encara hi ha bosses d’immigrats que no saben de què va la pel·lícula.

Una anècdota en un municipi assenyala que no arribava al llindar de ciutat gran per la qual cosa perdria aquest nivell. L’Ajuntament va fer un cop de cap buscant immigrats que encara no s’havien empadronat

L’Ajuntament va aconseguir l’objectiu de superar el seu estatus de gran ciutat. La conclusió és que alguns immigrats baden