Fa anys que un corresponsal anglès de “La veu d’Àfrica” va visitar Nairobi. En va publicar almenys tres articles tots ben colpidors

Va visitar els barris perifèrics on no hi havia ni cases sinó recintes separats amb llaunes. Una de les fotos era característica de la zona: un home palplantat guardant ca seva feta amb separacions de làmines metàl·liques

Quan va tornar em va explicar tota mena de detalls més aviat esgarrifosos, però Nairobi no és només això sinó que també una ciutat moderna amb tota mena d’establiments comercials.

Un tret característic de Nairobi és el parc natural que hi ha just tocant la ciutat. Hi ha fotos molt interessants com ara un fons urbà amb animals africans com ara girafes

Nairobi també és un centre universitari. Hi coneixem una noia que experimenta contra els mosquits portadors de la malària

Kenya pateix una certa inestabilitat política que s’agreuja quan arriben eleccions. Kenya és el país clau del llevant africà perquè garanteix l’estabilitat política de la zona. És un baluard que impedeix que hi prosperin grups radicals com ara Al-Xabaab a la veïna Somàlia

Com es pot veure Kenya i la seva capital Nairobi són llocs amb contrastos, però no es pot deixar de considerar una de les 5 potències africanes: Kenya, Sud-Àfrica, Nigèria, el Marroc i Egipte