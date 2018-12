Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de desembre de 2018

El Nadal més inclusiu de tots (2 de desembre de 2018): “Que vingui el rei Baltasar de veritat a la Cavalcada” (6 de desembre de 2018). Girona tindrà un rei negre sense pintar per primera vegada (12 de desembre de 2018)

El Diccionari normatiu valencià defineix Nadal com l’espai temporal que s’estén des del 24 de desembre fins al 6 de gener. Entre els cristians, festa que commemora el naixement de Jesús i que se celebra el 25 de desembre

Solstici és el moment en què el Sol, en el seu moviment aparent, arriba al punt més allunyat de l’equador celest i el dia a la seua duració màxima o mínima, segons l’hemisferi. Solstici d’estiu es el moment que es produïx cap al dia 21 de juny, quan el Sol es troba en la posició més septentrional, i que marca, en l’hemisferi nord, l’inici de l’estiu. Solstici d’hivern és el moment que es produïx cap al dia 21 de desembre, quan el Sol es troba en la posició més meridional, i que marca, en l’hemisferi nord, l’inici de l’hivern.

El calendari marca l’inici de l’estiu el 24 de juny en record de sant Joan, el cosí de Jesús. El calendari també assenyala l’inici de l’hivern el dia 25 de desembre, quan es commemora el naixement de Jesús. Desconec aquesta diferència de dies perquè pot ser degud a vàries coses, una d’elles la manca de precisió segles abans, quan mancaven prou aparells astronòmics

S’ha escrit molt sobre l’hivern, però jo considero que és quan la naturalesa es posa a engegar de nou. Vull dir que el meu ordre de satisfació de cada estació és primer l’hivern, després la primavera i l’estiu. Detesto la tardor perquè és per mi el signe de quan la naturalesa s’esllangeix. Jesús neix el 25 de desembre per donar claror a la Humanitat

No hi ha persona que no estigui afectada pel naixement de Déu fet Home tot i que els contraris ens volen fer creure que és un muntatge comercial

Font: ARA i DNV